Rúben Amorim: «Não podemos perder pontos quando os jogos estão dominados»

Rúben Amorim mostrou-se insatisfeito com a falta de eficácia do Sporting na deslocação ao reduto do Marítimo , considerando mesmo que, em face daquilo que produziu, o leão deveria ter ganho a partida dos Barreiros."O jogo começou com o golo do Marítimo. Depois pegámos no jogo, tentámos ir ao empate e conseguimos. O jogo reatou e sofremos um golo que estava em fora de jogo. Acalmámos, tentámos ir ao golo, tivemos várias soluções, cruzamentos, não conseguimos marcar... Não fomos bons o suficiente para vencer o jogo. Faltou o último toque, o último passe para ganhar e acabámos por perder 2 pontos", começou por dizer, à SportTV+.Com esta igualdade, o Sporting pode ver o FC Porto ampliar para 8 a vantagem pontual na frente do campeonato e Amorim assume que a situação pode ficar mais complicada. "Não fica perdido, mas fica mais longe. Há que digerir bem isso... Vem aí uma competição diferente, temos de ganhar os nossos jogos, voltar ao trabalho, não há como esconder. Não podemos estar a perder pontos quando os jogos estão dominados. Não deixámos os adversários criar, o jogo não é dividido... Somos os culpados disso, principalmente o treinador. Agora temos de ganhar os nossos jogos e esperar ver. Ganhar o próximo jogo é o mais importante, temos de ganhar os nossos jogos. Tinha de ser assim mesmo sem objetivo nenhum. Temos de ganhar e sofrer menos".Diante do Marítimo, o leão apresentou-se com Slimani e Paulinho na frente, uma opção que foi justificada desta forma. "Acima de tudo a ideia era prender a linha de 5 do Marítimo, com o Paulinho atrás do Slimani, a jogar entrelinhas. Tivemos soluções, mas não fomos bons o suficiente para o que criámos para finalizar. Não resultou por que não ganhámos. Pela quantidade de lances que criámos, com o adversário a ter o golo e o lance anulado... O resultado vai ditar sempre a avaliação do jogo, mas uma equipa que cria tanto como nós tem de fazer golo e marcar o jogo. Não aconteceu..."E depois desta 'amostra', irá Amorim voltar a tentar esta solução? "Vou voltar a jogar como entendermos que é melhor. Não foi por isso. Se a bola do Porro bate na barra e entra a conversa era outra. É digerir os pontos perdidos e preparar a Taça".