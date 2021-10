Rúben Amorim não poupa elogios a jovem jogador de 16 anos: «Cheio de talento»

Com muitos dos seus jogadores ao serviço das respetivas seleções, Rúben Amorim aproveitou esta semana para chamar muitos jogadores da formação do Sporting. Na conferência de imprensa desta quinta-feira, de lançamento ao jogo com o Belenenses para a Taça de Portugal (amanhã, 20H45), o treinador destacou um: Rodrigo Ribeiro.





"Aproveitámos para ver jovens jogadores, vimos outros que por vezes não passam por nós. Temos miúdos com muito talento que têm de dar passos na sua formação, vimos o Rodrigo Ribeiro, de 16 anos, cheio de talento. Como aconteceu com o Dário [Essugo], eles têm de aproveitar as oportunidades e estamos sempre atentos", afirmou aos jornalistas, sublinhando que o jogador dos juvenis dos leões "ainda não vai a jogo" na Taça."É um miúdo que me chamou à atenção e gosto de lhes transmitir isto, para saberem que vale a pena. Não está convocado".