Rúben Amorim: «Não queria que os jogadores perguntassem pelo FC Porto no aquecimento»

Rúben Amorim deu os parabéns ao FC Porto pelo título, que considera bem entregue. Após o Portimonense-Sporting (2-3), o treinador leonino falou da preparação feita após os dragões confirmarem a conquista do campeonato e elogiou os seus jogadores pela resposta no Algarve.





"A preparação foi normal, soubemos antes do aquecimento. A ideia era sairmos para o aquecimento só depois do jogo, não queria que eles fossem perguntar pelo resultado. De resto foi normal, falámos durante a semana. Ou continuávamos o campeonato ou começávamos já a preparar o próximo. Eles deram uma resposta importante e tiveram um estado de espirito positivo."

Tabata titular e outras alterações

"Quando digo preparar a próxima época é ganhar este jogo. O FC Porto é campeão e temos de mostrar que queremos ir atras do campeonato. Escolhi a melhor equipa para defrontar o portimonense."

Reviravolta

"Era claro no jogo, dominámos e demonstrámos que estávamos bem no jogo. Mesmo depois do 3-2 fomos atrás do resultado, falhando alguns golos e com o guarda-redes do Portimonense a fazer a sua exibição."

Título bem entregue?

"Sim, parabéns ao FC Porto, foi a melhor equipa, falhámos em momentos-chave, como diante do Santa Clara ou Sp. Braga. Quase sempre o título é bem entregue, como foi o ano passado. Agora é continuar e vamos atrás do próximo."