Rúben Amorim: «Não sei porquê, mas hoje senti que íamos ganhar»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, considerou que a vitória desta noite diante do Portimonense (1-0) , no Algarve, foi "claramente justa", e deixou elogios à prestação da sua equipa."Não sei explicar o porquê [de sentir que íamos marcar], houve outros jogos em que não senti, mas hoje senti que íamos ganhar. Senti que a equipa estava bem e que tivemos sempre atitude positiva. Isso é essencial para acreditar sempre e nós acreditámos até ao último minuto. Foi uma vitória claramente justa e fomos muito competentes, foi um jogo muito bom da equipa do Sporting", começou por dizer à Sport TV."Volto a ter a mesma resposta, apesar de no fim o Portimonense ter criado duas ocasiões em que o Adán esteve muito bem. Controlámos muito bem o jogo, tanto na parte ofensiva como defensiva"."Foi num lance sobre a saída de bola. Troquei umas ideias e fui falar com o Vital"."A nossa prioridade é sempre o campeonato, não muda nada. O nosso caminho tem de ser pelo campeonato, temos uma obrigação diferente relativamente à que temos na Europa. Nunca pouparia jogadores, temos de ganhar jogos. As mudanças são feitas porque os jogadores trabalham bem, tendo em conta as caraterísticas do jogo. Todos os jogadores, tanto os mais velhos como os mais novos, têm de estar preparados"."Esperava sinceramente chegar mais tarde, mas houve uma fase em que também esperava chegar mais cedo... Temos muito para fazer. É mais uma vitória, as primeiras 100 já passaram, agora vamos a mais 100".