Rúben Amorim: «Não sofremos muito no fim como em outros jogos»

O Sporting bateu este domingo o Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que os golos leoninos chegaram apenas na segunda parte, por Gonçalo Inácio (47') e Pote (69').

No final da partida, Rúben Amorim salientou a boa exibição da sua equipa, que não permitiu que o adversário criasse perigo nos instantes finais ao contrário de outros jogos que os leões tiveram.

"Entrámos muito bem na primeira parte, deixamos de dividir o jogo, partiu-se o jogo, o que não era muito bom para nós. A meio da primeira parte eles tiveram algum espaço para sair em algumas jogadas nossas. Lembro-me de um atraso errado do Matheus, mas mantivemos sempre o controlo do jogo", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações à 'Sport TV' no final da partida na Capital do Móvel.

Golo de Inácio

"Mais uma bola parada bem trabalhada. Soubemos ter a bola, não sofremos muito no fim como em outros jogos, uma palavra para o Tabata que entrou bem e acabou por ser decisivo.

Só três alterações na partida

"As características dos jogadores batiam bem com o jogo. O TT não quis arriscar. O Jovane acabou por entrar. O Vinagre não queria mexer na linha defensiva, nada é certo com um 2-0. Os jogadores que entraram entraram bem."

Série de oito vitórias

"Obviamente que isto nos dá algum conforto, mas também precisamos de descansar e mudar um bocadinho o chip. Lembrar que na última paragem vínhamos de uma derrota em Dortmund, temos de preparar. Focar naquilo que temos de fazer. Quem tiver de jogar, joga e quem tiver de descansar, descansa", terminou.