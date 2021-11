Rúben Amorim: «Não temos a ilusão de Istambul»

Rúben Amorim diz que tanto Sporting como Besiktas estão obrigados a ganhar amanhã, no duelo entre ambos em Alvalade, para a 4.ª jornada da Liga dos Campeões. À Eleven Sports, o treinador leonino sublinhou que a vitória clara em Istambul foi um jogo diferente e que não serve necessariamente de guia para a partida de quarta-feira.

Que tipo de jogo espera? Para o Besiktas é ganhar ou ganhar

"Para nós também. Não sei se matematicamente, mas se não ganharmos penso que estaremos fora… Ficará muito difícil. Ambos têm de ganhar. O jogo pode ser muito diferente para os dois lados, não temos a ilusão de Istambul, porque naqueles 15 minutos eles podiam ter feito um golo e tudo seria completamente diferente. O golo de Coates mudou o jogo, foi longe de ser fácil e termos de ter noção disso. Temos de melhorar o início, com posses mais longas… Temos de melhorar e recriar as nossas transições, porque tivemos várias oportunidades para fazer golos."

Perigos do Sporting

"O que espero é que a equipa, em que momento está o jogo, se tem de defender, se tem de atacar, se tiver de ter mais calma a construir ou chegar à baliza em dois toques. Sabemos o que passou o Besiktas, que era precisar cabeça fria com uma diferença de golos. Sofremos isso com o Ajax."

Rotação

"Há jogadores com três jogos seguidos, o Inácio tem vários… Talvez ao terceiro seguido seja preciso energia, mas é preciso ganhar para estar na Champions. Estarão preparados e quando estiverem cansados tenho outros para por."

Ausências do Besiktas

"Não nos dá conforto. Temos de mudar e explicar as caraterísticas. Dou a mesma importância quando foi connosco no início da competição. Obviamente que as equipas são mais fortes com todos os jogadores. Acredito que o Besiktas pode ganhar com qualquer jogador, tal como nós."