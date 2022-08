Rúben Amorim: «Não temos mais 1 euro para gastar, está tudo esticadinho ao máximo»

Rúben Amorim reforçou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave, que o Sporting preferiu manter a base do plantel em vez de "dar passos maiores do que perna"."Temos um plantel muito curto, com vários jogadores da equipa B. Abdicámos da profundidade do plantel para mantermos uma base que para mim é essencial. Sabemos que o mercado tem as suas leis. De há um ano para cá as substituições planeadas foram feitas. Não estou preparado para que o Matheus Nunes sair, se sair arranjamos solução, só para a morte é que não há solução, referiu."Não temos mais 1 euro para gastar, está tudo esticadinho ao máximo", disse o treinador do Sporting, que só admitiu mais algum reforço se sair algum jogador."Esforço? Qual esforço? Abdicar do projeto que estamos a fazer? Se tivermos de arriscar com miúdos, arriscamos. Como fomos campeões no 1º ano acham que é de um momento para outro. Reforços? Não há mais sem qualquer saída", frisou.