Rúben Amorim: «Não tentámos ir buscar Ricardo Horta porque não temos dinheiro»

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão ao jogo com o Sp. Braga, encontro agendado para amanhã, em casa dos minhotos, às 20 horas."Em relação aos objetivos, é lutar de acordo com a grandeza do clube. Vamos para o 3.º ano de trabalho e queremos ser muito competitivos, principalmente em Portugal. Na Champions queremos voltar a passar na fase de grupos, acho que é assim que temos de pensar. Vamos lutar nas competições nacionais, sabendo que temos de levar isto jogo a jogo. Temos um encontro difícil com o Sp. Braga, mas tivemos a pré-época para preparar. A equipa está preparada"."Acima de tudo, pensámos apenas no Sp. Braga. Vamos logo preparar esse jogo, porque é esse o mais importante e o que temos a seguir. Pode ser um campeonato difícil mas também pode ser muito bom. Temos de nos focar em cada jogo, sabemos que temos capacidade para vencer qualquer equipa e dar boa resposta. Olhando para o calendário, pensei que pode ser um excelente início de campeonato"."Não vi os rivais, foquei-me muito no que estamos a fazer e muito no que o Sp. Braga fez. Sabemos os resultados, obviamente, o Benfica está bem, marca muitos golos, e o FC Porto é o FC Porto, campeão nacional e candidato forte. Os três clubes partem mais ou menos em igualdade, sabendo que uma equipa é campeã, outra não vence há algum tempo, e nós também não vencemos há algum tempo porque não o fazemos há um ano e queremos voltar a fazer isso. Tudo pode mexer com este início, mas acho que há três candidatos neste momento, sabendo que o FC Porto parte um bocadinho à frente por ser campeão"."Não tentámos ir buscar o Horta porque não temos dinheiro... é jogador do Sp. Braga, não sei o que vai acontecer ao Ricardo, mas quero deixar claro que não fizemos qualquer proposta porque não temos dinheiro. Se está fechado com o Benfica não sei, mas tenho a certeza que vai jogar. Não tenho a certeza onde. Desejo-lhe o melhor do futuro, foi um dos jogadores que me ajudou a estar num grande clube como o Sporting, mas amanhã quero que perca os 3 pontos"."É jogador do Manchester United e não vou estar a comentar possibilidades que não existem. Parece-me que é assim que vai continuar"."Adán já vai para a convocatória. Recuperou rapidamente, forçou muito para isso e deu todos os sinais de que estava apto para ir a jogo, foi convocado com naturalidade. Em relação ao Franco, tudo o que vi na pré-época penso que acertámos. Tem um mês de trabalho com o Vital, e certamente com um ano de trabalho será o futuro do Sporting"."Bragança continua de fora, Ugarte já está apto. Não podemos contar com o Neto, que está castigado. Tabata é um jogador que faz falta ao plantel, mas para segurarmos uns temos de abdicar de outros. Com o esforço que se está a fazer para manter jogadores como Matheus Nunes, temos de abdicar de alguns jogadores. Vamos ter de apostar em alguns da equipa B, é um esforço, e sabemos que não podemos ter o melhor dos dois mundos. O Tabata é um jogador que queríamos no plantel. Foi sempre um profissional exemplar, que queria jogar mais no onze inicial, e não podemos prejudicar esses jogadores, que se comportam tão bem a serem opção durante tanto tempo a vir do banco. Temos de fazer escolhas, e para segurar uns temos de abdicar da profundidade do plantel"."Depende mais deles do que de mim. Temos jogadores na Academia com grande talento, como o Afonso Moreira que foi ao Europeu, foi aos juvenis e já treinou várias vezes connosco. Esses jogadores têm de sofrer, mas temos de os acelerar. Vamos vivendo cada vez mais da formação, para manter alguns jogadores temos de abdicar de outros e apostar mais nos jovens. Isto tudo muda, mas temos vários jogadores que se podem estrear. Não vou dizer nomes porque posso mudar de ideias. Todos se podem estrear desde que trabalhem e se portem bem, mas eles têm de saber que a exigência é maior. O plantel é melhor relativamente à altura de Nuno Mendes e Matheus Nunes, e é mais difícil entrar agora na equipa do que era naquela altura".