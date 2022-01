Amorim não viu 'gesto obsceno' de Nuno Santos: «Pensei que estava a ajudá-lo mas apenas justifiquei o castigo»

Rúben Amorim considera injustificado o castigo de um jogo imposto pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF a Nuno Santos, frisando que, até ao momento, não viu imagens de qualquer gesto obsceno do extremo do Sporting em Vizela, como foi justificado pelo CD para punir o jogador. E aproveitou para fazer 'mea culpa' por ter feito um reparo ao jogador, pois considera que tal pode ter sido interpretado como uma "justificação" para o castigo."Fiz um reparo ao Nuno Santos e não devia tê-lo feito porque serviu para justificar um castigo que nunca aconteceu. Tive a ver as imagens e o Nuno Santos lançou a água e no relatório vem um gesto obsceno. Eu vi as imagens e não vi nada disso, nenhum gesto obsceno. Perguntei ao jogador e ele disse que não. Mais do que falhar um jogo, há que fazer um reparo ao relatório. Ele tem de aprender com estas situações e o treinador também, pensei que estava a ajudar o Nuno mas apenas justifiquei o castigo. Eu certamente que aprendi. O Sporting faz muito bem em defender o Nuno Santos", disse Amorim na conferência de antevisão ao jogo com o Sp. Braga.Comodeu conta, os responsáveis leoninos não se conformam com a decisão do Conselho de Disciplina em aplicar um jogo suspensão a Nuno Santos e, nesse sentido, vão avançar com um recurso. O clube verde e branco alega que o jogador não levou aos mãos aos genitais, conforme foi colocado nos relatórios do delegado da Liga e da GNR.