Rúben Amorim nega favoritismo frente ao Benfica e explica porquê

Rúben Amorim negou que o Sporting seja favorito para a final da Allianz Cup, diante do Benfica, no sábado, e explicou o porquê."O Benfica é sempre o Benfica, o Sporting é sempre o Sporting. Nestes jogos não conta nada o que se passa no campeonato. Favorito? Não, há uma diferença de três pontos [na Liga Bwin]. Perdemos dois jogos recentemente e esta equipa sente, mesmo com mais um homem a controlar o jogo. Sente-se algum nervosismo. Uma final, fosse contra quem fosse, seria sempre 50/50 de hipóteses. Sendo contra o Benfica, que está habituado a jogar finais, será um jogo dividido", reiterou em declarações à Sport TV."Sabemos que se queremos ganhar tudo toda a gente tem de jogar e temos de dividir os minutos. Jogou a melhor equipa. Sabíamos que frente ao Santa Clara não ia ser fácil. Foi uma das poucas equipas que nos ganhou. É uma equipa muito perigosa nas bolas paradas, o Lincoln é muito perigoso, o Rui Costa aparece muito bem no espaço. Isso tudo controlámos muito melhor agora do que nos Açores. Não foi um jogo muito fluído a partir da expulsão. Não criámos assim tantas oportunidades mas na 1ª parte merecíamos sair em vantagem.""Fez um bom jogo. Saiu mais cedo. Estará pronto para jogar com o Benfica e isso é o principal."