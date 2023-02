Rúben Amorim: «Nem ganhar a Liga Europa vai salvar o que fizemos no campeonato»

Rúben Amorim é taxativo: a Liga Europa não é "tábua de salvação" da época, numa altura em que os leões estão longe da luta do título."Em relação a receitas, isso é um problema da direção. Já fizemos as vendas do ano passado e deste ano acautelando isso. O orçamento em termos de ordenados permite fazer contas sem a Champions. Não são as receitas da Liga Europa, que não são grandes, que fazem grande diferença. O que temos de fazer é pensar neste jogo. Em relação à tábua de salvação, não é. Gostamos de ganhar um título, este ano mais difícil, mas no final deste ano fazemos o balanço da época dos outros três anos que estamos cá. O que não escondo é que esta época está muito aquém dos objetivos, nem ganhar a Liga Europa vai salvar aquilo que fizemos no campeonato porque temos responsabilidade no campeonato. Não vai salvar o planeamento da outra época, o que temos de fazer é ganhar. Não foi o facto de termos irmos à Champions que fez com que não tivéssemos vendido alguns dos melhores jogadores. Estamos a planear o futuro metendo o Chermiti, o Fatawu, mesmo quando as pessoas não entendem. Estamos a salvaguardar a não entrada na Champions com os miúdos", afirmou em conferência de imprensa.