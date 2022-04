Rúben Amorim: «No ano passado tínhamos 10 pontos de avanço e não tinha a mesma segurança»

Apesar de neste momento estar na segunda posição da Liga Bwin, atrás do FC Porto, Rúben Amorim diz ver o seu Sporting mais crescido em comparação com a temporada passada e assume que, ao contrário do que sentia há um ano, neste momento tem total segurança de que pode ganhar todas as partidas que restam disputar. Ainda assim, Amorim recorda que um dérbi é sempre um dérbi e tudo pode acontecer."O Benfica pode fazer o mesmo que nós fizemos na Luz. Mas tenho grande convicção nos meus jogadores. É sinal da minha segurança. No ano passado chegámos a ter 10 pontos de avanço e não tinha a mesma segurança de que podíamos ganhar todos os jogos que tenho agora. Tenho a noção de que podemos perder pontos e jogos. Este jogo é 50-50, mesmo em casa, mas tenho a clara convicção de que podemos vencer todos os jogos", frisou"É o crescimento natural da equipa. No ano passado não sentia que podíamos vencer todos os jogos. Este ano acredito, vejo a equipa mais dominante, daí aumentar a responsabilidade. É este o caminho. Esperamos sempre ter um Sporting favorito. Estamos melhores, numa série de vitórias, à frente do Benfica. Mudou o momento das equipas, mas é um dérbi. Antigamente dizia-se que o pior ganha, mas não acredito nisso. O Sporting vai vencer", garantiu.