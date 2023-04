Rúben Amorim: «No final da época temos de nos sentar todos e perceber o que falhou»

O Rúben Amorim voltou a falar da sua continuidade no Sporting e explicou que, seja como for, é preciso refletir sobre o que correu mal esta temporada."O meu futuro é muito claro. O que disse é que quem me quiser levar vai ter de pagar. Desde que estamos aqui... O primeiro ano foi bom, fomos campeões, o segundo foi escasso. Se agora ficarmos fora dos três primeiros e vir isso como banal, perdemos a coerência. O futebol tem uma ideia, e depois há os resultados e nós temos de reagir consoante os resultados. A ideia não mudou. O que disse é que o Sporting está a caminhar para uma época onde nem atinge os objetivos mínimos. Ainda não sabemos ao certo, mas não ganhámos nenhum título. Uma equipa grande como nós não pode chegar ao fim do campeonato e não estar nos três primeiros, e nós não podemos pensar nisso como se nada fosse", explicou, na antevisão do jogo de amanhã, com o V. Guimarães.E prosseguiu: "Sei da margem que vamos ter na próxima época, e isso tem tudo de ser debatido sem dramas. O que quero dizer é que no final da época temos de nos sentar todos e perceber o que falhou. Isso não muda nada, não muda se o treinador quer ou não ficar. Aí faremos o balanço e vamos conversar dentro do clube, até para passar mensagem aos adeptos de que não estamos aqui a andar por andar. Temos de assumir as responsabilidades e eu sou a cara do projeto desportivo, até me sentiria envergonhado se não tivesse essa conversa com a direção. Balneário? Está bem. Está muito desiludido, mas temos jogado muito bem. É só isso que temos de fazer, estejamos em 4.º ou em 1.º. Vamos jogar dessa forma amanhã e de certeza que vamos jogar bem. Já houve fases em que sabíamos que íamos marcar um golo. Mas se formos ver os últimos jogos, jogamos bem, criamos oportunidades".