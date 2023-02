Rúben Amorim: «No futebol tudo é possível, mas nós vamos lutar pelo impossível»

Rúben Amorim mostrou-se globalmente satisfeito com a vitória do Sporting sobre o Midtjylland por 4-0 , mas em declarações à SportTV+ assumiu que o leão tem de ser mais pragmático e também mais inteligente."Tenho de falar outra vez na parte de não facilitar. Não estou a dizer que o Marcus facilitou, mas temos de passar pelo guarda-redes, temos de ter outra noção. Digo-lhes que não se iludam com o resultado, olhar para o que foi bem feito e mal feito. Nestes detalhes temos de ser melhores, porque há dias em que não corre tudo bem", começou por dizer o técnico.Questionado sobre se ganhar a Liga Europa seria a salvação da época, Amorim foi claro. "Percebo isso e em Portugal temos essa ideia de que as equipas portugueses têm de ser candidatos. Nós queremos ganhar todos os jogos, porque somos o Sporting Clube de Portugal. Mas temos de ter noção das equipas que estão. Nós passamos a vida a vender jogadores, nem precisavamos de comprar, mas se juntássemos os que sempre tivemos estaríamos aptos a lutar. Não digo que não vamos lutar, mas há que ter noção. Há que dizer plenamente: a ambição está lá sempre, mas a nossa prioridade é o campeonato. Ainda não acabou, por mais pontos de avanço que se tenha. Quando ganhámos o campeonato tínhamos 10, tivemos um problema no final e se não tivéssemos ganho em Braga ficávamos com 2. Temos de ter noção do que estamos a construir. Não sei se passa o Manchester ou a Roma, duas equipas com grandes treinadores e grandes orçamentos. O que digo é que não podemos perder o foco. No futebol tudo é possível, mas nós vamos lutar pelo impossível".Já sobre o cartão amarelo a Ugarte, que o vai tirar da próxima partida de Liga Europa, Amorim assumiu ter ficado chateado pela situação. "Até porque temos de ser inteligentes. Já o número 10 na bola parada tentou entrar em campo para equilibrar em termos de vermelhos, a tentar picar os nossos jogadores. Temos de ser inteligentes e perceber isso. Mas temos de olhar para o lado positivo. O Ugarte tem tido alguma dificuldade para gerir os jogos. Vai descansar e jogar outro"A fechar, questionado sobre os possíveis adversários, o técnico mostrou ter outro foco. "Só pensamos no Estoril e depois logo se vê".