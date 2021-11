Rúben Amorim nomeado para melhor do ano nos prémios de mérito de Vila Franca de Xira

Rúben Amorim foi nomeado para os prémios do ano do concelho de Vila Franca de Xira, onde nasceu há 36 anos. O treinador do Sporting é candidato a melhor treinador de 2021 e concorre pelo galardão com o treinador de futsal feminino do Benfica, Pedro Henriques, e a dupla de treinadoras de ginástica acrobática Cátia Messias e Alda Silva (Gimno Frielas).A Gala de Mérito Desportivo do município ribatejano, que vai na 11ª edição, irá acontecer na sexta-feira, no Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, a partir das 21h30.ATLETA MASCULINO DO ANOJoão Pereira – Triatlo – BenficaPany Varela – Futsal – SportingDavid Varela – Canoagem – KCC AradeATLETA FEMININO DO ANOCamila Neves – Natação Adaptada – AlhandraGabriela Ribeiro – Triatlo – AlhandraAna Catarina Pereira – Futsal – BenficaATLETA REVELAÇÃO DO ANOAfonso Olival – Canoagem – AlhandraAngelina Voloshchuk – Ténis – Clube de Ténis Ahead of Time de AlvercaFrançois Vie – Triatlo – AlhandraTREINADOR DO ANOCátia Messias/Alda Silva – Ginástica Acrobática – Gimno FrielasPedro Henriques – Futsal – BenficaRuben Amorim – Futebol – SportingEQUIPA DO ANOFilipa Henriques, Maria Gaspar e Liana Asseiceiro - Ginástica Acrobática – Gimno FrielasEquipa Feminina de Triatlo – AlhandraEstafeta Mista Júnior de Triatlo – Alhandra