Rúben Amorim: «Nos momentos-chave, não conseguimos matar a equipa da Juventus»

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, analisou a eliminação dos leões da Liga Europa, ditada face ao empate (1-1) em casa, na segunda mão dos 'quartos', ante a Juventus."Foi muito óbvio. Houve uma que foi a para a eliminatória para ganhar. Ele viram para a eliminatória para ganhar e nós para a jogar. Nos momentos-chave, não conseguimos matar a equipa da Juventus. Sabíamos que era uma equipa com muita experiência. Nas poucas oportunidades... Nesta época tudo acontece. Um canto em que dois jogadores chocam e metem um jogador em jogo porque senão estaria em fora de jogo. Depois, foi um jogo onde tentámos tudo mas não conseguimos. Agora é seguir em frente", vincou em declarações à SIC Notícias."Obviamente começámos a perder mas hoje tivemos mais do que oportunidades para dar a volta. Fomos a melhor equipa ao longo da eliminatória. Eles foram a equipa mais experiente e que resolveram nos momentos certos. Essa foi a história da eliminatória.""Neste momento não há muito a dizer. Toda a gente está triste. Tenho de realçar o ambiente que esteve em Alvalade. Para mim, foi se calhar o melhor ambiente, mesmo incluindo jogos com o City. Foi o ambiente em que eu senti, mais do que esperança, os adeptos acreditavam que éramos a melhor equipa da eliminatória. Fizemos por isso mas não conseguimos dar essa alegria aos adeptos. Os jogadores, obviamente, estão frustrados. Os adeptos olham para este jogo e para uma época onde tem sido difícil gerir certos momentos.""A vida é mesmo assim. Agora temos o V. Guimarães para pensar. É acabar o campeonato com o máximo de vitórias possível."