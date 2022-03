Rúben Amorim: «O ano passado sofríamos muito mais mas aguentávamos os resultados»

"O Arouca gosta de jogar com bola, é uma equipa que cresceu bastante. David Simão veio dar muita qualidade, assim como o Arsénio. Antony também é um jogador rápido e que os ajudou nas transições. Fizeram um grande jogo em Guimarães. Esperamos um jogo muito difícil mas temos de ganhar e estamos preparados para vencer. Sabemos que vão estar muito confortáveis no jogo pelos resultados que têm tido, e nós temos de ganhar"."Em relação ao mercado só vou falar depois, e depende se cá estarei ou não para responder a isso. Uma vitória em cinco jogos num clube grande, não interessa se foi contra o City ou contra o FC Porto, não chega. Temos sempre de ganhar, e da mesma maneira que já tivemos longas séries de vitórias, o objetivo passa por voltar a fazê-lo. Taça de Portugal e campeonato não estão impossíveis mas estão muito difíceis. O ano passado tínhamos 10 pontos de avanço e tínhamos de vencer na mesma, e nesta situação é igual"."Eles dão tudo o que têm, já tivemos séries de jogos em que não tínhamos espaço para treinar mas como ganhávamos não se notava muito. É futebol. Com vitórias as sensações são boas, recupera-se mais rapidamente. O nosso foco é que somos capazes de vencer o próximo jogo. Como treinador já não é a primeira vez que temos uma série de falta de resultados, é encarar isso com normalidade apesar de nestas equipas ter sempre um peso grande. Vamos tentar voltar a fazê-lo"."Há jogos em que não temos tanta capacidade. Contra o City poderíamos ter sido melhores, conseguir sair... é um dos aspetos que temos de melhorar, o ano passado sofríamos muito mais nos jogos mas aguentávamos o resultado. Às vezes não tem explicação. A verdade é que tivemos jogos piores o ano passado e conseguíamos marcar um golo. No Marítimo, foram à nossa baliza duas vezes e fizeram golo, da mesma forma que nós falhámos muito. Este ano não me quero esconder atrás do azar, mas não merecíamos ter perdido pontos frente a Sp. Braga e Marítimo, mas podíamos ter sido muito melhores com o FC Porto. Há que entender isso, e acho que na definição e defensivamente estão alguns problemas dos resultados que temos tido"."Acho que não. Não tem ligação. Saímos desse jogo com boas sensações, que jogámos uma parte com menos um. O jogo com o City foi marcante, e isso tem impacto na equipa, mas depois ganhámos ao Estoril 3-0, e sentimos que devíamos ter ganho na Madeira. Era importante ganhar e isso percebeu-se depois porquê. Perder em casa para a Taça quando ninguém esperava num objetivo que temos e queremos alcançar, é normal sentir isso. É possível atingir os objetivos, e se tivermos isso na cabeça será fácil dar a volta por cima. Temos de vencer o Arouca, que é o que temos sempre que fazer. Respondendo diretamente, penso que não teve impacto. Se calhar o do Marítimo teve mais. E este também o pode ter, e é por isso que temos de dar a volta a isso"."Não teve assim tanto tempo para treinar. Precisa de confiança de toda a gente, se calhar ele no V. Guimarães sentia-se mais à vontade para perder a bola e aqui são mais chatos com ele. Tudo à volta do jogador é importante para gerir isso. O Ugarte demorou muito tempo a adaptar-se, e de repente houve um clique, a lesão do Palhinha, e ele conseguiu crescer e ganhar qualidade com os jogos. É o mesmo que vai acontecer com o Edwards, e foi importante trazê-lo já para fazer esse trabalho. Pensar o presente, o futuro, e ele vai ter tempo para demonstrar toda a sua qualidade".