Rúben Amorim: «O Belenenses SAD mudou um bocadinho...»

Rúben Amorim admitiu que na época passada o Belenenses SAD criou dificuldades ao Sporting e, para evitar novos sustos, mostrou que o trabalho de casa em Alvalade está feito.





"O Belenenses SAD mudou um bocadinho, e joga com dois avançados e três médios num 3x5x2. Têm um avançado, o Ndour, que não tinham o ano passado e é muito forte no espaço. É muito alto, com técnica, e muito perigoso em qualquer bola batida na frente. O Cassierra continua muito forte entrelinhas, não é tão vertical como o Ndour, e as características dos dois avançados mudaram. Depois, o Afonso Sousa também jogava na frente muitas das vezes e baixou. Para mim é o melhor jogador entrelinhas", referiu. O treinador ainda garantiu que o Sporting "está numa boa fase", e vai procurar alcançar o "melhor resultado".