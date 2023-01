Rúben Amorim: «O futuro de Porro será sempre num grande clube»

Rúben Amorim foi este sábado questionado sobre o futuro de Porro, que pode estar de saída neste mercado. O treinador do Sporting acredita que os rumores de mercado não vão afetar o seu rendimento frente ao Benfica."Os jogadores já estão habituados. Também já fui jogador e sei que são fases complicadas, mas é uma complicação boa. Pior são os que estão quase a ser dispensados. O futuro dele será sempre um grande clube, mas já está num grande clube. Ele está feliz no Sporting, mas quando o mercado está aberto e há clubes a fazer propostas... Claro que isso mexe com os jogadores. Tem feito um excelente campeonato e sabe que há interesse há algum tempo", referiu Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão do dérbi, marcado para domingo às 18 horas no Estádio da Luz.