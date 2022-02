Rúben Amorim: «O mais importante é chegar ao Dragão com seis pontos de diferença no máximo»

Rúben Amorim fez este sábado, em conferência de imprensa, a antevisão à receção ao Famalicão, válida pela 21.ª jornada da Liga Bwin, a disputar no domingo pelas 20H30."Em relação ao jogo, ainda não ganhámos ao Famalicão, mas é uma equipa que sofre muito menos golos, joga com uma linha de cinco que passa a uma linha de quatro. A melhor forma de ir ao Dragão é ganhando ao Famalicão. É o que queremos fazer, queremos manter a dinâmica, a forma de jogar, melhorar aquilo que foi o jogo lá. Há jogadores que mudaram, mas vamos encarar como uma final"."Este é o jogo mais importante, temos soluções para todas as posições. O mais importante é chegar ao Dragão com seis pontos de diferença no máximo. Se algum jogador não puder ir, não vai. Não vamos estar a fazer poupanças. Somos capazes de vencer os jogos com qualquer onze que apresentemos"."Em relação ao jogo do FC Porto, depois teremos tempo para falar. Temos muitas conferências e jogos, depois deixamos de ter tema. Não vencemos o Famalicão há muito tempo para a Liga, e isso é um fator importante para os próximos jogos. Não vou partilhar a reação do Paulinho, mas foi natural de um jogador que recebeu informação de um treinador no qual ele confia"."Em relação ao Slimani depende do jogo, não faço planos nem substituições antes. Já o fiz quando são aspetos físicos, mas em relação ao que vai acontecer, depende do jogo. Não sei se vamos precisar do Slimani ou de outros jogadores, mas estando na convocatória é mais uma opção, não vai jogar de início. Em relação à ansiedade, levamos isto no dia a dia. Não pensamos no FC Porto e muito menos no Manchester City, só pensamos no Famalicão. Sabemos que estamos numa fase decisiva mas não há stress"."A classificação assim o diz, sabemos que há fases em que equipas estão melhores ou piores. O FC Porto marca mais, não sofre assim tantos, está melhor. Nós não marcamos tantos mas também sofremos pouco, mas são coisas que podem mudar. Vamos utilizar todas as armas para preparar o jogo com eles, mas depende tudo do que o jogo pedir. O Edwards tem de aprender a posição e vai aprender, é um grande talento, um grande jogador, mas também temos o Tabata. O jogo pode pedir um ou outro, vamos fazendo essa avaliação e preparando bem os treinos para que eles possam crescer rapidamente".