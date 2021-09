Rúben Amorim: «O mais importante é o campeonato. Não vamos fazer poupanças»

O Sporting recebe amanhã o Marítimo, na 7.ª jornada da Liga Bwin, sabendo que já na terça-feira terá um desafio complicado em Dortmund, frente ao Borussia. No entanto, Rúben Amorim garante que o foco está a 100 por cento no jogo com os insulares e não na Liga dos Campeões.





"Este é o jogo mais importante. Para nós, o mais importante é o campeonato, garantindo uma boa classificação garantimos nova qualificação e mais um encaixe. Não vamos fazer poupanças. O próximo jogo é sempre o mais importante. Não estou preocupado com a recuperação para Dortmund porque aí a motivação é sempre outra", referiu o treinador na conferência de antevisão à partida de sexta-feira."São momentos diferentes, esse jogo foi no final da época. Nós tínhamos o objetivo de ganhar mas também de ajudar o Pote a ser o melhor marcador da Liga. O Marítimo tinha obtido na jornada anterior a permanência e isso depois leva a algum relaxamento. Vai ser um jogo completamente diferente, vai ser uma equipa muito difícil de bater, com um treinador com boas ideias e que não tem responsabilidade nenhuma. Estamos melhores do que estávamos nessa altura. Não queremos sofrer golos, pois não sofrendo estamos mais perto de ganhar os jogos.""Todos os jogos são importantes. Num clube grande, as sensações que ficam são sempre o último jogo. Fomos claramente superiores, controlámos o jogo do início. Os jogadores sabem que não interessa que aconteceu. Num clube grande tudo muda de um momento para o outro. Temos de ganhar sempre e é isso que vamos continuar a fazer. O Estoril tinha uma linha de quatro defesas, era difícil de lá entrar. Não havia espaço para ninguém, nem para o Bragança. O Bragança é um jogador que é muito útil, tem características únicas, podemos mudar... não sei. Já falei da derrota com o Ajax. Isso faz-nos pensar. A equipa técnica está a crescer, tem pouca experiência. O Bragança dá qualidade, mas o Matheus e o Palhinha têm qualidade. A equipa portou-se bem no Estoril, mas não havia espaço. Era difícil para toda a gente", terminou.