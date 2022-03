Rúben Amorim: «O Man. City não precisa de avançado, joga bem de qualquer maneira»

O técnico do Sporting, Rúben Amorim, deixou rasgados elogios à formação de Guardiola e garantiu que o Manchester City não necessita de um avançado de raíz para vencedora."É uma grande equipa como falámos em Alvalade. Jogando com ou sem avançado é muito difícil. Têm muita capacidade técnica, jogando há cinco anos e isso nota-se nos movimentos que fazem, aparecem [na área] a toda a hora. Não têm avançado mas é indiferente. Vimos vários jogos depois de jogarem em Alvalade. Com o Tottenham tiveram se calhar mais oportunidades na 1ª parte do que tiveram em Alvalade e nós estávamos a perder por 4-0 ao intervalo. A equipa não precisa de avançado, joga bem de qualquer maneira. A qualidade seria a mesma se eles escolhessem jogar com um avançado. Trata-se da qualidade da equipa toda e a dinâmica de trabalho É completamente normal ou igual preparar uma equipa com ou sem avançado", vincou em declarações aos jornalistas em conferência de imprensa."Entrámos bem no jogo. Foram poucos minutos até ao primeiro minuto mas conseguimos ter bola. Espero que os meus jogadores não levantem o braço à espera do fora-de-jogo quando a bola ainda está a ser jogada como no primeiro golo, que dois jogadores não escorreguem como aconteceu no 3º golo… Que tenhamos alguma sorte nesse sentido. Seria benéfico conseguirmos pressionar melhor. Não digo que se vá pressionar ao pé do Ederson mas que se entenda melhor os momentos de pressão. É muito difícil roubar a bola ao City. Espero que tenhamos um pouco mais de bola. O jogo de Alvalade foi muito atípico. Após sofrer dois golos, ir atrás da bola torna-se quase impossível. Eles jogam com o guarda-redes e jogam com os extremos bem abertos. O Ederson pode isolar um jogador desde a baliza. Espero que se melhore com bola. Melhorar sem bola, principalmente, para que o resultado se mantenha em aberto durante mais tempo o que ajuda a estimular os jogadores no próprio jogo.""Tenho contrato com o Sporting e sou muito feliz no clube. Já estamos a trabalhar na próxima época há uns meses, ainda hoje falámos da pré-época. Está tudo alinhavado, sabendo que no futebol tudo pode acontecer. As vontades da direção e treinador são referentes à continuidade. Há muito por fazer no Sporting. Esta eliminatória veio demonstrá-lo.""O que disse que é precisamos de meter mais um jogador na pressão. Como vimos, e com o Ajax vimos um pouco isso, a prender a linha de 5 com apenas dois jogadores, conseguindo uma superioridade muito grande na construção. Podemos meter um jogador na frente, que não precisa de ser um médio, pode ser um lateral a pressionar a toda a hora. Já o começámos a fazer na Liga Bwin, é mais difícil contra estas equipas. Não tenho dúvidas que na próxima época seremos melhor equipa e eu serei melhor treinador, com adaptações mais fortes para jogarmos mais subidos e sermos mais dominadores para roubarmos mais bolas do que conseguimos neste jogo e com o Borussia Dortmund. Essa foi a base da minha observação."