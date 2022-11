Rúben Amorim: «O meu pensamento é que temos muito para melhorar»

Rúben Amorim fez, esta terça-feira, a antevisão ao duelo de amanhã entre Sporting e Farense, válido pela 1.ª jornada do grupo B da Allianz Cup."Feliz, sim. Podia estar um bocadinho mais, porque o Ugarte não jogou, está num bom momento e sabemos que depois custa entrar nos índices físicos. O Coates jogou na esquerda, que até é mais exigente para ele. Portugal ganhou, está qualificado. Agora temos o Coates e o Fatawu e se pudessem voltar os dois... Mas para isso, Portugal tinha de perder. Desejamos que eles voltem para casa eventualmente"."Tivemos tempo para trabalhar os nossos princípios. O Sotiris voltou da seleção e trabalhou connosco, o Dário também, o Mateus Fernandes... Já interiorizaram mais do que queremos. O St. Juste está em dúvida, acabou de levar uma pancada no joelho, mas também treinou e melhorou os índices todos dele. Treinar ajuda sempre as equipas a melhorar. Vamos a jogo contra uma equipa da 2.ª Liga, candidata a subir e com jogadores experientes. Tem jogadores como o Pedro Henrique e o Lucão, que podem ser referências. Temos de estar preparados para esse tipo de jogo. Conhecemos bem a equipa do Farense. É uma competição que queremos ganhar e onde queremos continuar a somar vitórias consecutivas"."Não, depois voltamos sem tempo para treinar e até é melhor ter jogos para avaliar a equipa. O meu pensamento é que temos muito para melhorar, e parando completamente tínhamos de mandar os jogadores de férias e depois tínhamos outra pré-época sem jogos. Na minha opinião, sendo o Mundial nesta altura, temos de ter esta competição para manter índices e preparar o futuro. Na minha cabeça só penso: 'Como é que nos vamos apresentar melhor?'. Penso que é uma boa solução e vejo-a com bons olhos. É uma visão mais pessoal, e mesmo não tendo muitos jogadores importantes, há outros que precisam de jogar"."O Gonçalo Esteves vai voltando, vem para o pé de mim. É um jogador em que acreditamos muito. Pensámos emprestá-lo para ter minutos, mas vai voltar e vai juntar-se à equipa A e à equipa B. Jogar na nossa equipa é muito difícil. Um jogador não pode pensar que vai para fora, não joga, volta e é logo opção. Cada vez temos uma equipa B mais jovem, e precisamos de dar outros passos. Temos de acertar o momento do jogador e o estilo de equipa que queremos. Eu falei pessoalmente com os pais dele e sinto que isto é responsabilidade minha. Não está a ter minutos no Estoril, vai voltar para mim e para o Sporting. Não tendo minutos, mais vale estar aqui. Se já o coloquei no campeonato e na Liga dos Campeões sem problemas... acredito muito nele. Depende mais dos jogadores do que do treinador. Vai ter de trabalhar muito para voltar a merecer jogar pela equipa principal"."Sim, o Neto tem carta branca para renovar. Só o que joga, já merece a evolução que teve, mas é um jogador muito importante para nós, mas somos uma família e nos momentos difíceis estamos cá uns para os outros. O Neto sempre deu tudo e é muito importante, já falei com o Hugo Viana. Em relação às prioridades, dependem de muita coisa. Vimos que jogadores podem ser interessantes no mercado. O ano passado houve jogadores que saíram e não pudemos fazer nada, e estamos a tentar que o planeamento não falhe como falhou um bocadinho noutra altura. Temos de salvaguardar todas as posições e ver o que acontece no futuro. Não há uma prioridade, há uma tentativa de preparar todas as possibilidades"."Sempre vi Portugal como um candidato, mas alguma vez temos de ser campeões do Mundo... Ontem entraram o Palhinha e o Matheus Nunes e ainda havia Vitinha no banco. Quem tem jogadores dessa qualidade é sempre candidato. Eu só quero ganhar ao Farense, é essa a nossa realidade e é nisso que estamos focados"."Recebi muitas mensagens a dar os parabéns da entrevista, não dei entrevista nenhuma. Acho que foram muito inteligentes. No título diz lá que não é uma entrevista... As pessoas ficaram com essa ideia. Não dou entrevistas porque falo muitas vezes, não gosto de falar sempre sobre futebol. Depois as pessoas fartam-se de ouvir os treinadores. Em relação aos jogadores que vão jogar, o Sotiris tem treinado a '6', e um dos problemas dele é o posicionamento. Acho que ele tem de começar por ali para passar para outro lado, mas neste jogo vai jogar o Essugo. Tem mais tempo de trabalho e é um miúdo no qual acreditamos muito. O objetivo não é rodar ninguém. O objetivo é ganhar e o Essugo é aquele que nos dá mais garantias para ganhar".