Rúben Amorim: «O meu trabalho é salvaguardar os meus jogadores e foi isso que fiz»

O Sporting perdeu (0-2) esta quarta-feira na receção ao Marselha, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num jogo onde tudo acabou por correr mal à equipa orientada por Rúben Amorim. Em declarações no final da partida, o técnico dos leões

"Há uma expulsão que é penalti e voltamos a tornar o jogo mais difícil. O segundo golo [do Marselha] pensávamos que estava fora de jogo mas não estava. Depois, a expulsão do Pote. Jogadores deram tudo até ao fim", começou por dizer Amorim, em declarações aos microfones da ELEVEN.

Esgaio em detrimento de Porro e a opção por Fatawu ao intervalo

"O Porro não poderia jogar o tempo todo. O Fatawu era para fechar o corredor e atacar como extremo. Podíamos ter colocado o Porro para salvaguardar a imagem [da equipa] em si, mas íamos colocar em causa as restantes competições. O meu trabalho é salvaguardar os meus jogadores e foi isso que fiz."

Ilações para os próximos jogos

"Acima de tudo, temos de acabar o jogo com 11. Onze para 11 é sempre mais fácil, com 10 nesta competição torna tudo mais difícil, ainda para mais com penálti. Agora é pensar no Casa Pia numa competição que queremos ganhar. São dias maus, mas virão dias bons", terminou.