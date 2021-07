Rúben Amorim: «O Paulinho está mais entrosado, mas o Tiago Tomás está cada vez melhor»

Paulinho destacou-se ao bisar no Sporting-Lyon (3-2) mas, curiosamente, as palavras mais elogiosas de Rúben Amorim foram para Tiago Tomás.





"O ‘TT’ melhorou o seu jogo de cabeça para ganhar as primeiras bolas. Ainda ia fazendo um golo em que não estava em jogo por centímetros... Depois há a capacidade dele de ver o jogo e os tempos de pressão", afirmou Amorim antes de assinalar a margem de progressão do jovem: "O Paulinho está mais entrosado, mas o TT está cada vez melhor. É o seu primeiro ano de sénior e estou muito satisfeito com a sua evolução".