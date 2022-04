Rúben Amorim: «O que não correu bem? Praticamente tudo»

Rúben Amorim não escondeu a desilusão pelo desaire sofrido pelo Sporting na receção ao Benfica , considerando na sua análise ao jogo que pouco correu bem ao leão neste embate. O técnico sportinguista fala numa noite desinspirada, mas ainda assim enaltece a vontade dos seus jogadores para tentar dar a volta ao texto."O que não correu bem? Praticamente tudo. Apesar de termos tido iniciativa, foi um jogo desinspirado. Sofremos um golo num lance em que a bola está controlada do outro lado. O Benfica jogou baixo, esperou o erro. Faltou-nos inspiração, tanto no passe, no cruzamento, na bola parada... E quando não há inspiração torna-se difícil. Mas houve transpiração. Os jogadores tentaram o máximo. O futebol é duro quando se perde a chance de lutar por um título. Temos agora a Taça e temos de levantar a cabeça", começou por analisar, à SportTV."O adversário defendeu com muita gente, soube defender, tirou imaginação. Tentámos criar superioridade nas laterais, mas foi um dia desinspirado da nossa equipa. Mas houve esforço e quando os jogadores são tudo não há nada a dizer. Obviamente que o Benfica tem jogadores rápidos, apanhou-se em vantagem cedo e nós tivemos de lutar contra isso, arranjar soluções. O Benfica defendeu no último terço. A estratégia do treinador deles foi melhor do que a do Sporting. Agora é levantar a cabeça. Temos uma prova para disputar na quinta-feira e vamos fazê-lo", acrescentou.