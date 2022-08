Rúben Amorim: «O Sporting está cada vez mais saudável»

Rúben Amorim deixou esta sexta-feira uma mensagem de confiança apesar dos pontos perdidos neste início de temporada."Eu acho que os sportinguistas tem de olhar para o plano geral. O Sporting tem um plantel jovem e está bem e recomenda-se. Foram vendidos ativos pois está a reestruturar-se. Se tivéssemos 3 vitórias estaríamos a falar de outra forma mas são cinco pontos, mas o importante é estarmos unidos. O Sporting está cada vez mais saudável. É continuar o projeto sabendo que há momentos que estamos a discutir uns com os outros, faz parte", referiu o treinador do Sporting."Foi uma semana longa, começámos com um vídeo com a história do jogo. Fizemos muita coisa bem. Há pessoas que devem ter uma opinião diferente, que olham muito para o resultado. Eu tento ver quantas situações o FC Porto criou, quantas nós criámos, como foram os golos do FC Porto, por que é que os sofremos. Foi essa a análise que fizemos. Agora temos o Chaves que tem tantos pontos como o Sporting.""Mudanças pode haver pois vamos entrar num ciclo de campeonato e Liga dos Campeões. No jogo do Dragão, volto a dizer que houve muita coisa boa, eu mostrei-lhes o que aconteceu e como foi o jogo. Estaremos mais preparados para o próximo jogo."Só saiu um jogador, todo o planeamento foi feito no sentido de manter a base. O Vinagre foi emprestado e não fomos buscar um defesa-esquerdo. Temos dois jogadores em que nenhum é defesa-esquerdo de raiz, mas um é mais ofensivo do que o outro. O Tabata saiu, o Dani teve uma lesão grave com a qual não contávamos. Tudo foi feito para manter Matheus, Pote, Ugarte... O que aconteceu foi que o Matheus saiu. Já íamos arriscar muito com o Matheus, mas havia uma razão... Saindo o Matheus, ficámos ainda mais curtos. Como treinador falhei no planeamento. Agora, temos de ter a certeza, neste fim de mercado, para onde é que vamos. Não vamos mudar tudo, agora. Havia jogadores que estavam referenciados mais para a frente que podem chegar mais cedo, mas não vamos fazer grandes investimentos, que eu saiba... Falhámos um pouco no planeamento, mas vamos seguir. O que interessa é continuar na mesma direção."É jogador do Brest e não vou comentar, nem todos os jogadores se despedem do treinador. É uma situação normal que não contava para esta época."