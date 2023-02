Rúben Amorim: «O último golo sofrido é um bocado o espelho da época»

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, analisou as incidências da vitória dos leões no terreno do Chaves (2-3) a contar para a 21ª jornada da Liga Bwin."Na primeira parte voltámos a entrar bem como costumamos entrar. Tínhamos muitas vezes dúvidas em relação em como jogar a bola e isso foi uma evolução muito grande em relação ao último jogo. Sentimo-nos mais confortáveis neste jogo, mas depois, se temos oportunidades temos de fazer o segundo golo. Depois, torna-se muito complicado. A verdade é que com uma falta rápida a isolar jogadores, com o Chaves a lançar jogadores em transição para o nosso lado esquerdo, deixando os centrais no 1vs1… Criaram-nos algumas dificuldades. Quando estivemos em vantagem, devíamos ter mantido mais a posse de bola. Começámos a ter mais problemas mas acaba por uma vitória justa numa segunda parte onde controlámos. Defensivamente, fomos mais coesos. Voltámos um bocadinho à nossa forma de jogar. Fizemos três golos mas devíamos ter feito mais. Depois, o último golo sofrido é um bocado o espelho da época. O jogo ainda não acabou, não sabemos o que vai acontecer e estamos numa fase em que não podemos facilitar nada. Acaba por acontecer o 3-2 mas a vitória é justa", começou por dizer à Sport TV."O Pedro Gonçalves é mais um homem a chegar à área, o Morita dá-nos mais consistência. O Pote define melhor naqueles momentos. Foi aquilo que procurámos fazer. Com a não-validação eu quis esperar mais um bocadinho mas pensei que mesmo sem golos nós jogaríamos melhor desta maneira. O espaço estava pelos corredores e as transições estavam a sair muito pelo meio para os corredores. Tentei dar mais estabilidade. O Morita é um jogador que chega. O Pote tem muito golo.""É óbvio que é complicada [situação na tabela]. Ainda há muito campeonato mas o que temos de fazer é pensar que isto não acaba esta época. Há muito por conquistar esta época, mas temos de preparar o futuro. Temos de imaginar que corra bem ou mal, estamos a preparar a nova época. Estamos a preparar o futuro, podemos sempre melhorar. Temos de encaixar os maus momentos que nos ajudam a crescer. Vamos ser melhores no futuro."