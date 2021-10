Rúben Amorim: «O Vinagre está a construir-se, mas está bem»

Rúben Amorim garantiu que Rúben Vinagre já se encontra numa fase mais positiva, depois do jogo para esquecer diante do Ajax. O treinador do Sporting frisou que o lateral-esquerdo está ainda num processo de evolução e que na época passada havia uma opção, Nuno Mendes, que cobria todas as ideias que o técnico tinha para os jogos.





"Já passou, ganhou confiança, fez um excelente jogo com o Belenenses SAD. Nós vamos variando consoante o adversário, o jogo, o próximo jogo é o mais importante mas temos de fazer uma gestão muito de acordo com o oponente e o que queremos para o jogo. Lembrando que o jogador que jogava naquela posição era o Nuno Mendes, que na minha opinião era muito competo. Bom em tudo, na altura, rápido, forte, agora temos de dividir o que era o Nuno Mendes por outros jogadores. O Vinagre está a construir-se, mas está bem. Começou o campeonato muito bem. Esta fase de menos confiança já passou", começou por dizer o treinador leonino na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Moreirense.Amorim explicou ainda como gere as escolhas para a ala esquerda: "O Matheus Reis faz de central ou defesa esquerdo consoante o que queremos para o jogo. O Nuno Santos é quando queremos um extremo lá. Normalmente há equipas que jogam com um lateral ali e aí bate um homem contra um homem e é mais fácil para um jogador sem carreira como defesa-esquerdo conseguir saber o posicionamento. De acordo com cada jogo escolhemos a melhor opção."Questionado sobre se preferia que o Moreirense jogasse com três defesas amanhã, em Alvalade, Amorim relativizou: "Depende daquilo que acontecer no jogo, da inspiração dos jogadores. Os nossos jogadores sabem jogar contra equipas em 4x3x3, em 3x4x3, em 4x4x2... Eles próprios já sem a minha intervenção sabem avaliar o sistema do adversário. Já disse várias vezes, há equipas que variam o sistema para jogar com determinado adversário, mas nós trabalhamos o nosso sistema para jogar com vários sistemas. A equipa tem-se preparado bem, vamos crescendo e percebendo que há muitas equipas a dificultar-nos com o nosso sistema e nós vamos tentando ter nuances. Não escolheria nenhuma, os jogadores estão preparados. O que interessa é a sua inspiração e a forma como abordam os jogos"