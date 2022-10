Rúben Amorim: «Os adeptos têm razões para estar chateados»

A derrota registada frente ao Marselha e a irregularidade revelada pela equipa na presente temporada levantaram os primeiros focos de contestação em Alvalade. "Os adeptos têm razões para estar chateados, principalmente com o treinador, pois não ganhamos jogos seguidos", reconheceu Rúben Amorim aos jornalistas, na antevisão ao jogo com o Varzim, realizada ontem, ainda em Alcochete.

Revelando-se solidário com a "frustração e desilusão" sentida pelos sportinguistas, o treinador admitiu que tem falhas, mas também deixou claro que tem um rumo definido. "Eu sempre disse que tenho muitos defeitos – chamem-lhe teimosia ou não – e às vezes quando acontece alguma coisa ainda faço pior. É um dos meus grandes defeitos, seja pela falta de experiência ou pelo feitio... Às vezes corre bem e outras mal", assinalou o técnico, de 37 anos, que fez um ponto de situação antes de apontar a solução: "Estamos a perder pontos em todas as competições e deixámos escapar a liderança na Liga dos Campeões e não percebemos como. O importante é manter o foco pois há muito para se ganhar, e o foco agora é o Varzim. Vamos seguir em frente".

Semana horribilis

Reconhecendo que há muito a corrigir no reino do leão, Rúben Amorim confirma que a derrota com o Marselha deixou marcas , e admitiu que passou a semana "mais complicada" desde que assumiu funções em Alvalade.

"Não conseguimos competir com o Marselha, passaram dois jogos e nós não conseguimos competir. Isso cria frustração pois nas derrotas com o Ajax ou com o City eles foram simplesmente melhores, e isso muda a forma de encarar as coisas ", observou Amorim.

Deixando para trás as particularidades dos dois jogos com o clube francês, o treinador disse que houve outro momento que lhe causou desagrado. "O jogo com o Santa Clara deixou-me claramente irritado dada a segunda parte. Foi a semana mais difícil, ambos os jogos por culpa nossa, mas a situação do Santa Clara é diferente", concluiu.



Esgaio é um tabu para revelar hoje



No final do jogo com o Marselha, Rúben Amorim não hesitou em sair em defesa de Esgaio que foi expulso ao minuto 19 após cometer um penálti. Ao ser questionado sobre a possibilidade de lançar o defesa no onze, o técnico preferiu manter o tabu por mais um dia. "Esperem pelo jogo e vão ver a melhor forma que achei para gerir o Esgaio", afirmou o técnico que ainda deu a receita certa para ultrapassar a situação: "O passado já lá vai, é esta a minha forma de gerir . O pensamento está em fazer melhor daqui para afrente, e queremos ganhar jogos consecutivos. Os jogadores têm é de focar-se no Varzim".



Identidade poveira garante respeito



Em Barcelos vão encontrar-se clubes separados por dois escalões, um dado que Rúben Amorim fez questão de desvalorizar. "Vamos defrontar uma equipa que ainda não perdeu. Na Taça de Portugal não interessa a divisão, há três anos o Sporting foi eliminado pelo Alverca que estava neste escalão. Esta é uma prova que ainda não ganhámos, e como o Sporting tem história na competição, é um dos objetivos da época", assinalou. Para terminar, o técnico ainda considerou o adversário uma equipa "bem preparada" e destacou a "identidade e o espírito" da Póvoa de Varzim, valores que vê espelhados em Neto.