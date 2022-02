Rúben Amorim, os jogos que 'não são fáceis' na Liga e Luis Díaz... que vai ser visto na TV

A conferência de imprensa de Rúben Amorim de antevisão ao jogo com o Belenenses SAD foi dominada pelo mercado , mas o treinador do Sporting não deixou de apontar aos objetivos dos leões no encontro da 20.ª jornada agendado para amanhã, quarta-feira (20H45)."Sabemos que temos de ganhar para manter a nossa posição e tentar subir na tabela. Não há jogos fáceis na Liga Bwin, vimos de um bom momento, mas estamos habituados a isto. Temos algumas dúvidas como o Belenenses SAD se vai apresentar, mas vamos abordar o jogo da melhor maneira para o ganhar"."Não sei, não tenho qualquer interesse em saber o que os rivais fazem. Nós tínhamos um plano, fizemos as nossas adaptações consoante o que os jogos dizem, e no fim veremos quem está mais forte. Penso que a nossa equipa ficou mais forte, completa e com mais soluções"."Em relação aos rivais, o Luis Díaz era um jogador impressionante, que dava muita qualidade ao nosso campeonato. Vai jogar na Premier League, vamos vê-lo na televisão. É seguir o caminho, e faz parte dos caminhos dos clubes portugueses, formar e vender jogadores".