Rúben Amorim: «Outras coisas me fariam mais rapidamente colocar o lugar à disposição»

Rúben Amorim fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Estoril (amanhã, 21H15), encontro da 5.ª jornada da Liga Bwin."Paulinho mantém-se fora, está quase a recuperar, Porro voltou do castigo e Jovane ainda está em tratamento. Não foi a semana mais feliz que já tivemos, mas fizemos a mesma coisa. Olhámos para o jogo, vimos o que temos a melhorar, as saídas do Chaves, que antes do golo têm uma saída em que o Adán nos salva. Trabalhámos a partir disso, focados não nas coisas abstratas, mas mais nos movimentos que temos de fazer, como evitar estas situações. Quando a semana é assim focada nas tarefas passa mais rápido. O jogo passou para um dia antes, o que para mim é muito bom. Há muitas coisas que estamos a fazer bem e outras que temos a melhorar, obviamente, temos de ganhar jogos"."Em relação a Ronaldo, é jogador do Man. United. Nunca me foi apresentado, é impossível meter o lugar à disposição. Outras coisas me fariam mais rapidamente meter o lugar à disposição, não o faço porque tenho um compromisso com o clube, essa hipótese nunca se colocou. O outro assunto é algo que me ultrapassa. As perguntas podem ser feitas como quiserem, eu respondo da maneira que quero. Penso que foi algo regulamentar, mas é algo que me ultrapassa. Não tenho muito a dizer, tem a ver com a organização do clube"."Os objetivos são ganhar os jogos todos e fazer as contas no fim. Ainda há muitas competições, muitas ainda não começaram, e ainda temos muito para ganhar. A única forma de dar a volta a isto é ganhar jogos. Não é olhar para as coisas de forma abstrata porque eles têm dado o máximo, mas claramente temos de melhorar em certos aspetos. Tivemos atenção os jogadores que perdemos, já sofremos dois golos de bola parada. Não temos o Paulinho que é o avançado mais alto, não temos o Palhinha... mudou a fisionomia do grupo. Em vez de estarmos com fantasmas, tento arranjar soluções para não sofrer golos. Ganhando os jogos voltamos a dar a volta à crise. Trabalhamos num clube muito grande, muito exigente, e dar a volta a um momento mau talvez fosse a única coisa que faltasse. A forma de dar a volta é começar já pelo Estoril e ganhar jogos"."Vai ser convocado, até porque temos um número reduzido de jogadores, até porque quero que o Mateus Fernandes jogue pela equipa B. Temos de fazer essa gestão tendo em conta o futuro. Ligando com a pergunta anterior, não fomos ao mercado para compensar nada. O Sotiris é um jogador com 20 anos, internacional grego, pode jogar nas duas posições do meio-campo. Pode ser um 8, com caraterísticas diferentes do Matheus, mas acho que pode ser um excelente número 6. Não sabemos o que pode acontecer ao Ugarte daqui a um ano. Estou preocupado com o futuro, não só com o presente. Não fomos compensar nada, porque falhámos com o planeamento, mas estamos preocupados com o futuro"."Não tenho acesso à comunicação que sai e o que me custa mesmo é perder jogos, olhar para a tabela, para a percentagem de vitórias e ver equipas a lutar pelos nossos objetivos e estão muito à frente. Equipas que estão a lutar por eliminatórias, equipas que têm ido ao playoff... com o Mathieu tive o mesmo problema, com Slimani tive o mesmo problema, foi sempre com jogadores importantes para os adeptos. Faço o que preciso para ganhar jogos. Eu tenho uma memória longa e já vi vários treinadores a passarem aqui. Salvaguardei vários vezes e disse que o momento podia mudar. Não durmo tantas horas porque a equipa sofre vários golos, acordo mais cedo. Não ligo ao resto. Sei que no futebol não existe razão. Também já fui adepto e sei como as coisas são. Na minha cabeça acredito que podemos dar a volta e ganhar os jogos que faltam. Não gosto de perder nem de estar longe dos primeiros lugares. Uma equipa que sofre oito golos, todos se lembrar do treinador. Amanhã posso ser despedido e pode vir outro para aqui e passar pelo mesmo. Conceição já passou pelo mesmo, vários passaram. Vou encarar isto de frente. Só quero ganhar ao Estoril e ficará tudo um bocadinho melhor"."Temos de provar todos os dias. Sou o 13.º melhor treinador da Liga, estamos em 13.º. Penso o mesmo sobre mim, sobre a equipa, as palavras são de um presidente que acredita no treinador. Em relação à relação com a direção é a normal, que sempre tivemos. Nós discutimos em casa porque eu tenho de fazer o meu papel, defender o grupo. O presidente tem de conjugar todas as vontades dentro de uma organização muito maior que o futebol, e depois todas as questões à volta da equipa desaparecem com vitórias"."O Arthur é jogador do Estoril e nós temos o nosso grupo. Não vou estar a comentar isso, principalmente um dia antes do jogo. Até foi bom ter esta conferência porque assim não tenho de comentar o mercado como prometi. Quando acabar, vamos ter depois tempo. Não vai criar problemas. Relembrar que o Estoril tem uma equipa cheia de miúdos talentosos, não tem responsabilidades, está três pontos à nossa frente. Temos de ganhar o jogo"."Não, não vamos dar passos atrás. Defender bem é defender desde o primeiro momento e não deixar as equipas organizarem-se. Se formos ao foco dos golos, são golos de transição e bola parada. O que temos de defender, é ter melhor noção onde estão os jogadores perigosos quando perdemos a bola. Não tem a ver com o facto de estarmos muito para a frente, tem a ver com a forma como controlamos quando não temos bola. Somos um clube grande. Na primeira época houve jogos em que disse que precisávamos de jogar melhor, apesar de defendermos bem. Temos equipa para manter a nossa matriz. Queremos jogar, ser dominadores, manter posse de bola. Contra o Chaves tivemos muitas oportunidades na primeira parte. Queremos marcar golos, e fazendo isso reduzimos a ansiedade, que foi notória no estádio"."Os meus jogadores são sempre os melhores do Mundo. Dizer outra coisa neste momento seria atirar a culpa para os outros. Podíamos ter ganho em Braga e feito um melhor jogo contra o Chaves, sim. Estou satisfeito. Alteramos muitas vezes as dinâmicas. Jogando com o Pote no meio, ou o Morita, o Sotiris, ou metendo lá o Mateus Fernandes faz com que tudo seja diferente. Olhámos para o Estoril e vamos montar o onze que, a meu ver, é mais forte para bater o Estoril"."Em relação ao apoio, volto a dizer que os sportinguistas têm sido muito corretos no apoio. Estiveram sempre lá nos momentos mais difíceis, o ano passado também foi assim. Olham para a equipa e veem que é uma equipa que dá tudo, mas que naturalmente comete erros. Nestas fases a direção não precisa de me apoiar. É algo que precisam de fazer quando entendem, sinto-me bastante confortável aqui com vocês. Com vitórias eu sinto-me bem, isso é que é importante. Como sinto que podemos ganhar os jogos todos sinto-me bem acompanhado, gosto dos meus jogadores"."Correu bem. Sei que é difícil para algumas pessoas entenderem, mas eu gostei bastante da 1.ª parte. Apareceu muitas vezes para rematar, houve jogos que jogou a ala e não apareceu tantas vezes. Desapareceu um bocadinho na 2.ª parte, mas isso aconteceu com toda a equipa. Não reagimos bem ao 1.º golo, na bola de saída do 2.º golo perdemos a bola sem qualquer tipo de pressão. O Pote fez a carreira toda ali. Imagino a equipa a jogar com o Paulinho e tirar-lhe alguns movimentos com o Pote a jogar ali, ter várias soluções. Mudámos muito com o Matheus Nunes. Já tentámos no treino, mas é impossível substitui-lo. O Pote em princípio vai variar de jogo para jogo. Lembrando que temos dois jogos por semana até ao Mundial, e é impossível manter o mesmo onze"."Isso é algo que me ultrapassa. Estou sempre a desviar-me do essencial, dos jogos, e era só disso que devia falar. Se está regulamentado, temos de seguir. Se faz sentido ou não, não sei, não me compete a mim. Para mim as perguntas são indiferentes. Às vezes também venho aqui e já sei o que responder. Às vezes deixo-me ir, outras não. Às vezes tento dar a volta, outras não. Vocês podem perguntar-me o que quiserem".