Rúben Amorim: «Para nós é ganhar ou ganhar»

Confiante mas cauteloso. Foi assim que Rúben Amorim abordou o jogo com o Besiktas, no auditório do Estádio José Alvalade, onde garantiu que o objetivo do Sporting passa por “ganhar ou ganhar” de forma a ultrapassar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Ainda assim, o técnico, de 36 anos, rejeitou qualquer cenário de facilitismo após a goleada alcançada em Istambul (4-1) – foi isso, disse, que pediu ao grupo.

“Este jogo é decisivo e vamos tentar ganhar. Acredito que vamos passar à próxima fase e já acredito desde que entrei por aquela porta após o 1-5 com o Ajax... Acreditava e continuo acreditar”, afirmou o comandante dos verdes e brancos, que reforçou esta ideia: “Se para o Besiktas é ganhar ou ganhar, para nós também é ganhar ou ganhar. Acredito plenamente que podemos passar à próxima fase da Liga dos Campeões”.

Um triunfo deixa praticamente assegurada a presença dos leões na Liga Europa, mas em Alvalade a fasquia continua alta. “Nós pensamos na qualificação e no terceiro lugar. É bom dizer aos jogadores que vão continuar na Europa. Precisamos de uma vitória para nos mantermos em todas as competições”, acrescentou o timoneiro sportinguista, que ainda garantiu ter preparado o importante duelo “de forma igual” e considerou que a equipa “está no caminho certo”.

Jogo de palavras

Rúben Amorim foi confrontado com as palavras do técnico do Besiktas, Sergen Yalçin, que não hesitou entregar o favoritismo ao Sporting [ver peça à direita]. Começando por sorrir, o treinador leonino garantiu “interessar-lhe pouco” essa opinião, avisando que hoje a sua equipa terá de “ser melhor” para garantir mais três pontos. “Não temos a ilusão de Istambul, porque naqueles 15 minutos eles podiam ter feito um golo e tudo seria completamente diferente. O golo de Coates [refere-se ao 1-0, aos 15’] mudou o jogo, que foi longe de ser fácil e temos de ter noção disso. Temos de melhorar o nosso início, com posses mais longas”, alertou antes de desvalorizar o elevado número de ausências no adversário: “Não nos dá conforto. Dou a mesma importância quando foi connosco no início da competição. No último jogo deles saiu lesionado um internacional belga [Batshuayi] e entrou um internacional turco [Karaman]”.

Para terminar, o técnico ainda explicou como alertou os seus jogadores para os perigos do Besiktas. “Foi fácil. Mostrei-lhes o jogo todo e perceberam que nos primeiros 15 minutos quase não tivemos bola”, concluiu.

Bolas paradas com Coates em destaque

Os lances de bola parada e o momento de Coates, que voltou a garantir a vitória diante do V. Guimarães, foram temas abordados. Em relação ao primeiro, o técnico fez questão de apontar para os seus adjuntos, voltando a atribuir-lhes o mérito; em relação ao central uruguaio, rejeitou que a equipa dependa do capitão para vencer. “Não concordo com a afirmação, mas pretendo sempre ter o Coates nos jogos”, afirmou o treinador que também não prometeu que será Pote a marcar o próximo penálti: “Não faço vontades a ninguém.”