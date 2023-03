Rúben Amorim participa em ação de formação interna na Academia

Rúben Amorim participou esta tarde numa ação de formação interna realizada na Academia sob o tema "Princípios de jogo no desenvolvimento individual do jogador de alto nível".No encontro realizado após o treino da equipa principal, participaram todos os treinadores do futebol de formação e coordenadores que aproveitaram a oportunidade para trocar impressões com o responsável técnico da formação leonina.