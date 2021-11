Rúben Amorim: «Passámos aos 'oitavos', não é normal no Sporting, mas tem de ser»

Rúben Amorim recusou o estatuto de homem do momento após conduzir o Sporting aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e optou por distribuir o mérito a todos os que ajudaram neste sucesso e no triunfo diante do Borussia Dortmund "Os homens do jogo são os que estiveram em campo e na bancada. Um ambiente incrível, num jogo em que soubemos compreender os momentos. O Pote faz os golos, mas os outros fizeram um grande jogo, deram tudo. O pessoal que entrou ajudou muito a equipa. Não se pode resumir a um, somos todos, tanto jogadores como adeptos", começou por dizer, à ELEVEN.Amorim lembrou ainda a evolução da equipa, que começou da pior forma com uma goleada sofrida diante do Ajax. "A equipa cresceu, adaptou-se. Hoje jogou contra uma grande equipa, que nos empurrou lá para trás, que até jogou melhor do que na Alemanha, mas nós também fomos muito melhores. As equipas crescem. É um pequeno passo para a ideia geral do clube, aqueles pequenos passos que falámos na antevisão. Não muda assim tanto. Estamos nos 'oitavos', é ótimo, bom para o projeto, mas ainda temos muito para fazer"."O jogo com o Ajax foi especial. Comecemos a perder, com uma grande equipa que só tem vitórias na Champions. Não éramos a equipa que perdeu 5-1... Uma equipa que trabalha muito, humilde... É esta a nossa imagem. Mesmo em Dortmund fomos mais nós. Estamos felizes pelo apuramento, mas é apenas um pequeno passo".Questionado sobre se já tinha falado aos jogadores, Amorim revelou que normalmente não o faz logo após os enconros.. "Não vou ao balneário. Aqui os agradecimentos são para eles. Que vivam o momento, sabendo que amanhã há treino. Passámos aos 'oitavos', não é normal no Sporting, mas tem de ser habitual. Mas para isso, para sermos 'habitués' aqui, ainda falta muito"