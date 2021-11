Rúben Amorim: «Passando à próxima fase podemos aguentar mais jogadores»

Caso derrote o Borussia Dortmund na quarta-feira, Rúben Amorim junta-se a Marco Silva no lote de técnicos do Sporting que bateram equipas alemães, mas para o atual treinador do leão há algo mais importante do que entrar para a história nesse particular."Vou ser sincero: só penso em vencer pelos jogadores, pelo clube e pelo encaixe financeiro. Passando à próxima fase podemos aguentar mais jogadores, não tendo essa preocupação... Penso no futuro do clube, na alegria dos adeptos. É esse o meu pensamento. Já ficar na história por ganhar aos alemães, para mim não tem qualquer valor. Quero um Sporting sempre na Europa, a ganhar a italianos, espanhóis, alemães, é esse o objetivo, que passa também pelo encaixe, para fazer fazer crescer o clube, a Academia...", disse, em conferência de imprensa.Rúben Amorim refutou ainda a ideia de que este é o seu momento mais importante no comando do leão. "Já tivemos outros momentos mais difíceis. Sinto a pressão porque acho que é tão claro o caminho que temos, mas depende de resultados desportivos e financeiros. Não muitas maneiras de fazer dinheiro. Preferimos fazer assim, para ter margem. Só quero manter os jogadores, sabendo que é muito importante ter receita e sabemos do nosso momento. Em vez de pensar em recordes, queremos passar porque o Sporting merece, é um grande clube, mas ainda temos um caminho longo que depende destas coisas, temos essa pressão e queremos fazer acontecer", frisou.