Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rúben Amorim: «Paulinho ainda não treinou, nem sequer o vi no campo» Treinador do Sporting confirmou que avançado não vai estar apto para o duelo com o Casa Pia





• Foto: Rui Minderico