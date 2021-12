Paulinho apontou esta quarta-feira um hat-trick na vitória do Sporting sobre o Portimonense (3-2) e Rúben Amorim garantiu que não se trata de uma vitória pessoal do avançado contratado ao Sp. Braga."Os adeptos têm uma grande parte nisso [ao suportar o jogador]. Se nos lembrarmos das grandes ocasiões do Paulinho, quando mandava ao poste, foi o público que ajudou o Paulinho. Sempre estive satisfeito com o Paulinho. Obviamente que ele tem de fazer os golos mas ele é a pessoa que sofre mais com isso. Não é nada uma vitória pessoal, é uma vitória dos adeptos, da equipa. É uma vitória do Sporting esta noite: quer no resultado quer nos golos do Paulinho", reiterou o treinador em declarações à Sport TV.