Rúben Amorim: «Paulinho tem vindo a crescer na qualidade de jogo, os golos são um extra»

O Sporting goleou (5-0) esta terça-feira o Marítimo na terceira jornada da fase de grupos da Allianz Cup e confirmou o apuramento para os quartos de final da competição, onde irá marcar duelo com o Sp. Braga. Em declarações na 'flash-interview', Rúben Amorim elogiou a boa entrada da equipa, que com o golo marcado desde muito cedo acabou por tornar mais fácil a tarefa diante dos maritimistas.

"Esperamos sempre [marcar cedo], mas obviamente que ajudou no jogo, quando marcamos um golo [cedo] depois torna-se tudo mais fácil e ficamos mais confortáveis. Já era um jogo difícil para o Marítimo, que para além da saída do treinador já não tinha ambições na Taça, então é ter noção do contexto e não mais que isso. Muita qualidade da equipa, a levar o jogo muito sério, mas também ter noção do contexto em que aconteceu este jogo", começou por dizer o técnico dos leões.

Exibição de Paulinho

"O Paulinho tem vindo a crescer na qualidade de jogo, depois os golos são um extra nos avançados e são importantes para a confiança. Vive um bom momento, tem de continuar para manter este nível todo o ano. O Jovane saiu não porque estava a jogar mal, mas porque estava a jogar bem, mas tem um limite de tempo e nós temos de precaver isso. Mateus Fernandes sentiu dificuldades no fim, fez um excelente jogo. O ritmo é completamente diferente e temos de ter isso em atenção. A qualidade está lá, cada vez mais entende aquilo que queremos dele, mas mesmo um jogo com um ritmo mais baixo como o próximo na Taça da Liga, ele acabou o jogo em dificuldades, é ter em atenção esse pormenores."

Duelo com o Sp. Braga nos 'quartos'

"Um jogo completamente diferente, uma equipa que é difícil de parar porque são muito objetivos no jogo. Tivemos muitas dificuldades no primeiro jogo contra eles. Obviamente estamos melhores, o Sp. Braga tem vindo a fazer um bom campeonato e está melhor do que nós no campeonato. Quanto a mim, vai ser um jogo completamente na intensidade e na dificuldade em relação a hoje."

É importante conquistar a Taça da Liga?

"É importante ganhar todos os jogos, a Taça da Liga não salva nada, é mais um objetivo. O campeonato é mais importante para nós porque há o aspeto Liga dos Campeões, nem que seja a pré-eliminatória. Nós temos que pensar em todos os cenários e enquanto houver campeonato queremos lutar pelo campeonato e também por ganhar em todos os jogos. Esse é o nosso principal objetivo", terminou.