Rúben Amorim: «Penálti desnecessário colocou o FC Porto no jogo»

O Sporting perdeu esta quarta-feira, por 1-2, na receção ao FC Porto, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, num encontro em que os leões se adiantaram primeiro no marcador, por Pablo Sarabia (49'), mas em que os dragões viriam a consumar a reviravolta em apenas cinco minutos, por Taremi (59'), de penálti, e Evanilson (64').

Em declarações no final da partida, Rúben Amorim assumiu que um penálti desnecessário, que acaba por resultar no golo de Taremi, acabou por colocar o FC Porto "no jogo".

"Penso que na primeira parte o Sporting jogou bem, teve oportunidades, não deixou o FC Porto criar muitas oportunidades. Depois, um penálti desnecessário colocou o FC Porto no jogo. Tornou-se tudo difícil e depois não conseguimos dar a volta [ao resultado", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

Porquê arriscar quando ainda existe um segundo encontro?

"Eu sentia que a equipa podia fazer o 2.º golo. Mudámos as características, principalmente pelos nossos laterais. Deixámos o Pablo [Sarabia] mais aberto, mas não mudámos as nossas características fundamentais e mentalidade."

Eliminatória mais difícil?

"Fica difícil mas conseguimos ir vencer ao Dragão, com 10 foi mais difícil, mas com 11 provámos que podemos vencer no Dragão."

Momentos de tensão

"São momentos difíceis, uma equipa está a ganhar e outra está a perder. Aqui foi diferente porque aqui foi diferente", terminou.





Em declarações à Sporting TV, o treinador do Sporting lamentou as oportunidades que a sua equipa não foi capaz de capitalizar na primeira parte. "Fomos também nós que metemos o FC Porto no jogo num penálti que podíamos ter evitado e ficamos algo ansiosos. Quisemos ir marcar o golo, acabámos por sofrer outro e não conseguimos. Na primeira parte tivemos mais do que ocasiões para marcar e houve outras situações que não foram ocasiões mas que podiam ter sido. Precipitamo-nos na decisão. Agora é pensar no jogo da segunda mão quando chegar e no jogo com o Arouca.""Faz parte da nossa ideia. Estamos muito melhores do que no ano passado, mas não ganhámos. Isso não nos dá nada, dá certezas do que estamos a fazer mas queremos ir ganhar na 2.ª mão."Não há como pensar de outra forma. Podemos ganhar, temos de marcar dois golos e é isso que vamos tentar fazer", concluiu.