Rúben Amorim: «Perdemos o jogo mas quanto a mim jogámos melhor»

Rúben Amorim analisou as incidências da derrota (0-2) na final da Allianz Cup, diante do FC Porto, defendendo o futebol praticado pelo Sporting em Leiria."O Sporting não sai convencido nem deixa de sair. É difícil encontrar as palavras neste momento. Acho que fizemos um excelente jogo. A primeira parte foi muito boa, tivemos azar no primeiro golo. Tomámos conta do jogo, tentámos sempre jogar. Na segunda parte, o jogo acabou aos 75 minutos e foi assim. Perdemos o jogo mas quanto a mim jogámos melhor e criámos mais ocasiões. Mas é assim", frisou o técnico dos leões em declarações à Sport TV."O FC Porto defendeu com mais um, baixou o Galeno. Nós depois quisemos acertar com o Ugarte a sair por fora e aí controlámos um bocadinho, levámos mais a bola para a frente. Mas depois, volto a dizer, depois da expulsão acabou o jogo. Depois foi tentar lutar pela vida e tentar marcar um golo. Não conseguimos e acabámos por sofrer um golo no fim", vincou, dando conta da forma como os leões viram o FC Porto mudar após marcar o 1-0."Em mim, não causa mossa nenhuma. Nos jogadores causa mais. É difícil para eles mas deviam estar habituados. Por vezes acontecem estas coisas. Há que pensar em 4ª feira, temos jogo para o campeonato.""É ganhar o próximo jogo, apenas isso."