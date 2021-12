Rúben Amorim: «Podíamos e devíamos ter feito mais golos»

O Sporting bateu este sábado o Boavista, em jogo da 14.ª jornada da Liga Bwin, um resultado que deixou os leões isolados de forma provisória na tabela classificativa do campeonato.Em declarações no final da partida, Rúben Amorim mostrou-se satisfeito com o trabalho da equipa, embora a eficácia ofensiva tivesse ficado a desejar na opinião do treinador do Sporting."Uma vitória justa, podíamos e devíamos ter feito mais golos. Alguma lentidão, é normal, são muitos jogos e a cabeça, nota-se algum cansaço no Inácio mas temos poucas soluções. O Boavista tem uma boa ocasião na primeira parte, mas depois... o Adán foi o Adán, sempre que precisamos está lá sempre. Mais um bom jogo da equipa", começou por dizer o técnico dos leões, aos microfones da Sport TV."O Porro sentiu uma dor na perna, não podemos arriscar. Ninguém consegue ser melhor com uma dor como ele tinha. Foi precaução, ele não estava em condições de continuar.""Muito competente a defender, começa a soltar-se no ataque. Noto alguma dificuldade no andamento na segunda parte, é normal. Está a crescer. Vai crescer. Há outros como o Esteves. Eles vão jogando.""Não, é próprio dele. É um jogador muito especial. Realçar a forma como fecha por dentro, fecha os espaços, não marcou hoje mas vai marcar nos próximos jogos.""É normal, são equipas que jogam de forma diferente. Os alas nesta equipa correm muito. Veio com um estilo de jogo diferente, não digo que é melhor, o campeonato francês é mais veloz. É um miúdo que é titular na seleção espanhola. Renovação do empréstimo? São matérias que não passam por mim. Estamos contentes com ele. Obviamente que estamos muito satisfeitos com o Pablo", terminou.