Rúben Amorim: «Podíamos ter acabado com o jogo mais cedo»

Na análise ao triunfo do Sporting sobre o Famalicão, Rúben Amorim recusou que os leões tivessem passado por sofrimento na fase final da partida. "Foi com emoção. Mas acaba por ser justo. Podíamos ter acabado com o jogo mais cedo, contra uma equipa que esperou o nosso erro", começou por referir, à Sport TV.





"Tivemos de ter paciência, rodar a bola muitas vezes. Controlámos o jogo, fizemos dois golos mas podíamos ter feito mais. Depois, no fim, um golo pode mudar os jogos", acrescentou, considerando que o Famalicão "foi melhor do que na primeira parte". "Tentou pressionar mais na frente e no jogo interior podíamos ter sido mais agressivos", analisou."Gostei. Conto com todos. O Ugarte esteve bem, fez um golo. Estou satisfeito com toda a gente""Falta um ponto. Temos de pensar no campeonato e depois, jogo a jogo, vamos chegar lá".