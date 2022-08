Rúben Amorim: «Por mim os jogadores fechavam todos as redes sociais»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão do jogo da segunda jornada da Liga Bwin, que os leões disputam amanhã, em Alvadade, às 20h30, diante do Rio Ave."Regressar às vitórias. Houve coisas que fizemos bem em Braga e outras coisas que não fizemos tão bem. Para mim, foi tão óbvio que foi muito fácil trabalhar esta semana. Estamos motivados, isto é uma maratona. Queremos escrever uma nova história e regressar às vitórias e voltar a ter a sensação a que estamos habituados.""Só sofremos três golos três vezes em quase 100 jogos. Geralmente são faltas de concentração e de agressividade que podem acontecer em certos jogos. Temos de estar sempre no máximo, porque essa é a nossa identidade. Confio nos defesas. Olhamos para os golos, um deles foi uma falta rápida... Transmitimos esses pequenos pormenores à equipa, sabemos onde errámos. A regra é que somos muito fortes defensivamente, disciplinados, e é aí que queremos voltar.""Falhas há sempre, os jogadores não são máquinas. Vamos ter atenção aos pormenores, a bola nunca está parada. Os jogadores sabem fazer as coisas, não avançar quando deviam ter avançado.. É normal, acontece em todos os jogos. O terceiro golo? É normal haver 1x1, falámos disso no balneário. Depois, quantas vezes o Porro teve mais tempo para decidir e não encontrámos um jogador? O que mostrei é que às vezes basta uma desconcentração... No último momento aquele jogador devia estar mais pressionado. Chamei a atenção que qualquer desatenção pode fazer a diferença. Vamos ter atenção em todos os lances do jogo.""A nossa ideia é sempre preparar o jogo ao máximo e ganhar. O que tivemos foi um empate, temos de perceber por que empatámos e ganhar o próximo. Vamos preparar as coisas e ser melhores do que fomos em Braga. Sou otimista.""Na época passada o Palhinha esteve muitos jogos castigado, alguns deles lesionado. A defesa é como um todo. Acho que fomos a equipa que esteve mais jogos sem sofrer golos. Olhando para os lances em Braga, que influência teria o Palhinha ou não? Foi difícil perceber. O Morita esteve bem, o Ugarte entrou bem e o Palhinha já não é jogador do Sporting."Comparo não só como começámos a época, mas como terminámos. Temos características diferentes, o Rochinha veio dar-nos outras opções, o Fatawu precisa de treino, de espaço para começar a crescer, o Marcos também pode jogar por dentro, o Morita tem uma reação muito boa. Se os jogadores se mantêm mais um ano vão ser melhores. Mal seria se, mantendo uma base, a equipa fosse pior. Temos é de ganhar jogos, é claro que somos uma equipa mais forte, mais dominadora, mas sabemos que todos os jogos são difíceis. Ganhar jogos é a única maneira de dar a volta.""Pessoalmentet tenho tido muito apoio, quer da crítica, quer dos adeptos. Toda a crítica tem sido correta, justa, até me dão méritos que não são só meus. Mas não tenho redes sociais, não leio nada, não faço ideia, não leio notícias nenhumas, é uma forma de me proteger. Os jogadores tiveram um grande apoio dos adeptos, toda a crítica sempre disse que os jogadores do Sporting jogavam bem, mas em tudo há um lado mau. Por mim fechavam todos as redes sociais, mas por mais que lhes diga, já estive no papel deles, não o vão fazer. É não fazer grande caso, perceber porquê, e no fim faz-se as contas."