Rúben Amorim: «Porro faz penálti quando tem de deixar a bola entrar...»

O Sporting sofreu este sábado a primeira derrota da temporada 2022/23 na Liga Bwin, ao sair derrotado (0-3) diante do FC Porto, na deslocação ao estádio do Dragão, em jogo da 3.ª jornada do campeonato, ficando agora a cinco pontos dos dragões na tabela classificativa.

Em declarações no final da partida, Rúben Amorim lamentou os 'timings' em que a sua equipa sofreu os dois primeiros golos na partida, elogiando a exibição dos seus jogadores e afirmando que foram os leões quem tentaram pegar na 'batuta' do jogo.

"Resultado pesado? Penso que foi mais mérito do FC Porto na pressão que fez porque o nosso jogo baseia-se em construir muito detrás. Depois complicou um pouco. O FC Porto tentou encostar-nos. Quisemos sempre jogar. Não tivemos esse aspeto de sobrevivência. Mérito para o FC Porto na pressão que fez. Sofremos um golo novamente em cima do intervalo. Depois, na 2.ª parte tentámos ir para cima do FC Porto, não conseguimos fazer golo e os momentos voltaram a estar contra nós. Porro faz penálti quando tem de deixar a bola entrar porque ficamos com menos um", começou por dizer o técnico leonino, analisando novamente o lance em que coloca o FC Porto com um vantajoso 2-0 no marcador. "Para além do ânimo que dá ao adversário, ficamos com menos um. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, tudo correu mal em termos de 'timing'. Estou muito orgulhoso deles, não do resultado. Vamos para o próximo."



Resultado tem um peso significativo?



"Não porque sabemos como foi. Quisemos dominar sempre o jogo. Cada um faz a sua avaliação e eu faço a minha. Há que fazer essa avaliação a frio. Não vai dar bago nenhum, já passamos por vários momentos, este é mais um. Vamos ultrapassar."



Cinco pontos de desvantagem para o rival



"Só temos que ganhar o próximo [jogo]. Não há a preocupação de olhar para a tabela, ganhando o próximo jogo ficamos bem. Eles [os jogadores] não têm que se preocupar", terminou.