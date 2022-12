Rúben Amorim: «Porro? Vou acreditar na palavra das pessoas»

O mercado tem feito soar os alarmes em Alvalade: há interessados em levar Porro para outras paragens, e Rúben Amorim confirmou-o no lançamento do encontro com o Paços de Ferreira, da jornada 14 do campeonato, mas desta vez o treinador do Sporting diz que pode – mesmo – acreditar que o espanhol só abandona a sua equipa a troco da cláusula de rescisão, de 45 milhões de euros, ao contrário do que aconteceu... com Matheus Nunes, ‘fugido’ para o Wolves, quando Varandas e companha tinham prometido ao técnico que ficaria no plantel para 2022/23.

"Tivemos esse problema no verão, mas o que me foi dito é que o Porro apenas sai pela cláusula, portanto se alguém chegar e bater a cláusula não podemos fazer nada. Ele está muito bem, vive um dos melhores momentos da carreira e eu não peço nada. Estamos preparados para tudo e sabemos que há clubes que podem pagar a cláusula. Mas, enquanto isso não acontecer, o Pedro está seguro", atirou Amorim, de 37 anos, que voltou ao tema para, entre linhas, assumir que chegou a perder a confiança no plano interno; mas nada como uma boa e franca conversa para deixar tudo em pratos limpos, neste caso... loiça espanhola. "O problema com o Matheus Nunes foi público, discutimos tudo, tanto que houve a minha renovação, a confiança da parte da direção no treinador, e o que me foi dito agora é que só sairia pela cláusula. Portanto, eu vou acreditar na palavra das pessoas e quando resolvemos as coisas, volto a acreditar e a confiar no que me dizem", referiu o técnico.

Importa dizer, a propósito, que Porro implicou ao Sporting um investimento de 8,5 milhões de euros junto do City que, no entanto, continua a ter direito a uma mais-valia de 30% se o cenário de uma venda... pela cláusula se concretizar.

Reajustes externos e internos

Entretido a falar do mercado, o timoneiro do Sporting confirmou, também, que a SAD vai utilizar a janela de inverno para lhe dar uma ou duas prendas (a prioridade é um central destro, mas também pode chegar um avançado), além do que já pensou internamente.

"Temos de pensar no agora e no futuro, se entendermos que há jogadores da formação que precisam de mais espaço em treino e em jogo junto de nós. Poderá haver uma ou outra adaptação neste mercado, não só a pensar neste momento, mas muito no futuro", insistiu. "Um ou outro já pensados podem entrar e também alguns da formação", atirou ainda, já a despedir-se de 2022.



"Recuperámos aquela fome!"



Apesar de sentir a equipa longe do título em 2022/23, face à distância de 12 pontos para o líder Benfica, Amorim vinca, contudo, que o leão não pode abrandar. Hoje, diante do Paços – "uma equipa da qual não sabemos o que esperar, pois vai no seu terceiro treinador" –, é preciso meter o sétimo triunfo na caixa, ainda que isso... pouco represente, na análise do treinador. "Não podemos trazer de volta o espírito dos primeiros dois anos, mas num fomos campeões e noutro fomos competitivos até ao fim. Este não está a ser assim e, mesmo conquistando a sétima vitória, não nos traz nada, porque tem de ser o normal. Seis, sete vitórias não são nada para nós, mas estamos a jogar melhor. Acho que recuperámos aquela fome que tínhamos nesses dois anos", considerou Rúben Amorim.



Marselha foi "o que doeu mais"



questionou Rúben Amorim sobre quais os jogos de 2022 que o encantaram mas também sobre aqueles que o deixaram... estarrecido. Eis as escolhas do técnico do Sporting. "Gostei do último jogo [5-0 ao Sp.Braga em Alvalade], atípico e que não refletiu a qualidade das equipas, mas esse foi porque descansei rapidamente, dado que em 2022 houve jogos em que houve grande sofrimento - mesmo no outro ano. Por outro lado, não repetia os jogos com o Marselha [duas derrotas com vermelhos à mistura], nos quais não pudemos ser competitivos. Isso foi o que me doeu mais. Destruímos o jogo logo no início e isso custou-nos a qualificação na Liga dos Campeões, com um tipo de frustração diferente da que tivemos contra o City e o Ajax, onde lutámos, mas defrontámos treinadores melhores que nós", avaliou o treinador.