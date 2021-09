Rúben Amorim: «Pote não estará connosco até à paragem das seleções. Estamos preocupados com ele»

Pote encontra-se a recuperar de uma lesão no pé esquerdo e a tentar evitar o recurso à operação. Rúben Amorim manifestou alguma preocupação com o médio-ofensivo, que não estará presente nos próximos três jogos do Sporting (Marítimo, Dortmund e Arouca), ou seja, até à interrupção das provas para compromissos das seleções. Já Gonçalo Inácio falhará as próximas duas partidas.





"Pote não estará connosco até à paragem das seleções. Estamos preocupados com o Pote. Faz-nos falta. Está mais junto do grupo. Há pressa mas não há pressa. Estamos preocupados. O Gonçalo Inácio não vai estar neste jogo, não vai a Dortmund e para o Arouca vamos ver. São dois jogadores que não vão estar neste jogo e frente ao Dortmund, com o Arouca, vamos ver se o Inácio poderá", referiu o treinador leonino na conferência de antevisão à receção ao Marítimo, agendada para amanhã e referente à 7.ª jornada da Liga Bwin."Pote tem muita influência, não só pelos golos que faz, mas a equipa teve sempre a mesma ideia e o mesmo comportamento", acrescentou Amorim, que foi depois questionado sobre se Tabata entra na equação para médio-centro: "O Tabata faz de médio-centro, mas é para uma posição específica que poderemos ter em alguns jogos. Tem condições para jogar mais no meio. No futuro não sabemos. Eu dou o exemplo do Dani [Bragança] porque é um grande exemplo. Depende sempre deles. Se está aqui é porque contamos com eles. Quando tiver a sua oportunidade vai corresponder."