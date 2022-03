Rúben Amorim: «Precisamos de avançados e acreditamos muito no Rodrigo»

Rúben Amorim foi instado a comentar a presença na convocatória dos jovens Rodrigo Ribeiro e Renato Veiga. O técnico do Sporting deixou elogios e referiu que o facto de estarem em Manchester "passa muito por sentir a exigência"."Temos poucos médios-centro e o Veiga foi chamado. É muito por aí. Eles têm de perceber que têm estas oportunidades. Só o facto de estarem na convocatória e viverem neste espaço, treinarem aqui e estarem com a equipa principal ajuda-os a crescer. O Rodrigo é um miúdo com muito talento numa posição em que temos também o Chermiti. Precisamos de avançados e acreditamos muito nele. Tem umas características de um tipo de avançado que agradam bastante ao treinador. Portanto, queremos 'apressar' o Rodrigo porque ele tem muita confiança por parte da formação, da academia, da direção e do treinador. Isto passa muito por treinar connosco, sentir a exigência, estar na maior competição de clubes e ‘apressá-lo’ para que possa estar na equipa principal", referiu o técnico em conferência de imprensa.