Rúben Amorim: «Prefiro o Benfica na máxima força!»

Déjà vu? O Sporting pensa na receção de hoje ao Marítimo, mas já não passa ao lado da penúltima jornada, na receção ao Benfica, que até pode dar o título às águias, em pleno Alvalade. Há quase três anos, então na antepenúltima jornada da Liga 2019/20, o leão esteve em situação semelhante, quando foi ao Dragão com o FC Porto na iminência de ser campeão, o que acabou por ser confirmado com a derrota da equipa de Rúben Amorim, por 2-0. Há, por isso, a hipótese de a história se repetir no próximo dia 21, mas a bem da verdade o técnico... até abraça o 'risco', certo de que a "dor" de que aí possa advir será benéfica no futuro.

"Na altura queria que o FC Porto não tivesse sido campeão para irmos ao Dragão e os jogadores sentirem na pele o que é jogar contra uma equipa que está para ser campeã. E caso algo acontecesse, que eles sentissem essa dor e no ano seguinte usassem isso. A minha ideia mantém-se. Prefiro jogar com o Benfica na máxima força, sem fazer festa nenhuma", vincou, garantindo que lhe é "indiferente" o vencedor do sprint pelo título nacional entre Benfica e FC Porto: "Não tenho preferência, quem for campeão, será. Quando nós não o somos, perdemos. O resto não interessa."

A pouco mais de uma semana do dérbi, reina, por isso, uma certa tranquilidade no clube, isto é até certo ponto. "Não sou ingénuo", avisou Amorim, ciente de que o embate contra o rival da 2ª Circular "tem significado para os adeptos". Por isso, haverá o natural objetivo de "fazer de tudo para vencer", o que, contudo, nunca poderia servir de uma espécie de prémio de consolação de uma época abaixo das expectativas. "Muito mal estaríamos nós se estivéssemos há dois anos a festejar uma vitória no campeonato e depois fossemos comparar essa alegria com uma vitória com o Benfica. Nós queremos ganhar títulos, não queremos ganhar só jogos. Só festejamos se vencermos campeonatos", sublinhou.

Fácil nunca será

O Benfica vem aí, mas o "foco" está para já centrado no Marítimo, que apesar de estar na 16.ª posição sabe o que é vencer o Sporting, como se viu no jogo da 1.ª volta, na Madeira (derrota por 1-0). Amorim tem cartas na manga para "tornar a equipa mais imprevisível" e deixou bem clara a mensagem ao plantel. "É ganhar e não sofrer golos", apontou, alertando que o facto de os insulares lutarem para não descer pode representar um desafio adicional: "Temos de fazer uma boa exibição e respeitar o campeonato."

Arbitragem ainda de fora do discurso

Frederico Varandas clamou por alterações na arbitragem, mas essa palavra nem entra no dicionário de Amorim por uma questão de "estratégia". "Não falo de arbitragem e tento ser coerente com isso", frisou, recusando que haja qualquer "conflito" com o líder apesar das diferenças nos discursos de ambos. "São papéis diferentes. Eu falo do que me compete, o presidente tem de falar de tudo o que envolve o jogo".