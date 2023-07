Rúben Amorim puxa pelo físico dos jogadores no segundo treino do Sporting

O Sporting realizou na manhã desta segunda-feira o segundo treino da nova época, depois do arranque oficial, no domingo, com exames médicos e a primeira ida ao relvado.Na Academia, e segundo a informação prestada pela comunicação do clube, os jogadores estiveram a "apurar a forma física", fator que por esta altura é a prioridade de Rúben Amorim e restante equipa técnica. Mas houve, também, trabalho com bola, algo que "está sempre presente nas sessões" dos verdes e brancos.Esta terça-feira, a partir das 10 horas, há nova sessão de treino agendada.